Bijlezen: dit gebeurde vandaag in de oorlog tussen Israël en Hamas

Sinds de luchtaanvallen op Gaza vorige maand begonnen, zijn 9770 Palestijnen gedood, onder wie 4008 kinderen, heeft een woordvoerder van het door Hamas geleide Palestijnse ministerie van Gezondheid gezegd.

Het Israëlische leger zegt dat er in Gaza afgelopen nacht verschillende doelen van Hamas zijn gebombardeerd, waaronder een militair complex van Hamas dat zou dienen als operationeel hoofdkwartier en als observatiepost.

In Zuid-Libanon zijn drie mensen gedood bij een Israëlische drone-aanval op een burgerauto, zo melden Libanese media. Eerder vandaag werd Israël beschuldigd van een luchtaanval op een ambulance over de grens in Libanon.

Een minister van het Israëlische kabinet is in opspraak geraakt vanwege een uitspraak op de radio. Minister van Erfgoed Amihai Eliyahu zei dat Israël een kernaanval op de Gazastrook niet uitsluit. Premier Netanyahu zegt in een reactie dat die uitspraak "losstaat van de werkelijkheid". Eliyahu is vanwege zijn uitspraak geschorst.

In Tel Aviv hebben honderden mensen gedemonstreerd voor de vrijlating van de gijzelaars die door Hamas gevangen zijn genomen. In de Israëlische stad werden lege stoelen neergezet, één voor elke gegijzelde die nog vast wordt gehouden. Linkse activisten protesteerden tegen Netanyahu en voor een wapenstilstand.

De Israëlische krant The Jerusalem Post meldt dat Palestijnen vroeg in de ochtend Israëlische militairen met antitankraketten hebben aangevallen, in het zuiden van de Gazastrook nabij de grens. Over doden of gewonden is niets bekend.

Het Palestijnse telecombedrijf Paltel meldt dat telefoon en internet platliggen in de Gazastrook. "De verbindingen die recent weer waren aangesloten zijn weer afgesneden vanuit Israël", citeert Reuters uit een verklaring van het bedrijf. Internationaal De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft de Palestijnse president Abbas ontmoet in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. Ze spraken een uur met elkaar, over onder meer over de situatie in Gaza.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft de Palestijnse president Abbas ontmoet in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. Ze spraken een uur met elkaar over onder meer over de situatie in Gaza. - NOS

De Palestijnse Autoriteit is bereid om "de volle verantwoordelijkheid" voor de Gazastrook te nemen zodra de oorlog tussen Israël en Hamas voorbij is en er een alomvattende politieke regeling is getroffen voor Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Dat zegt de Palestijnse president Abbas.

Saudi-Arabië veroordeelt de uitspraak van een Israëlische minister dat de inzet van een kernbom op de Gazastrook niet is uitgesloten. Volgens het koninkrijk laat de situatie zien hoe extremisme is doorgedrongen in de Israëlische regering.

De recente toename van antisemitisch geweld wordt vanuit Brussel sterk veroordeeld. Het doet volgens de Europese Commissie denken "aan een aantal van de donkerste momenten uit de geschiedenis". Behalve antisemitisme moet ook anti-moslimgeweld wat Brussel betreft worden aangepakt.

Zowel in de VS als in Indonesië gingen duizenden mensen zaterdag de straat op om te demonstreren tegen de Israëlische aanvallen op Gaza.

Zowel in de VS als in Indonesië gingen duizenden mensen zaterdag de straat op om tye demonstreren tegen de Israëlische aanvallen op Gaza. - NOS