Ajax wint onder Van 't Schip ook van Heerenveen en stijgt naar elfde plaats

Het herstel is nog broos, maar met twee overwinningen in twee wedstrijden heeft Ajax onder trainer John van 't Schip de weg omhoog gevonden in de eredivisie. Na het verlaten van de laatste plaats door de winst op FC Volendam (2-0) klom Ajax zondag door een 4-1 overwinning op sc Heerenveen naar de elfde positie.

De bezoekers hadden daar geen boodschap aan. Heerenveen was in de openingsfase dreigend via spits Pelle van Amersfoort. Branco van den Boomen en doelman Diant Ramaj lagen echter in de weg. Daarna nam Ajax het heft in handen.

Bergwijn breekt de ban

Dat het vertrouwen groeiende is bij Ajax liet onder anderen Josip Sutalo zien. De Kroatische aanwinst, in zijn eerste maanden in Amsterdam een brok onzekerheid, stond aan de basis van een fraaie aanval die leidde tot de openingsgoal.

Steven Berghuis bediende met een splijtende pass Steven Bergwijn, die op randje buitenspel vertrok en met uitgestoken been de 1-0 kon binnenwerken. Even fraai was de tweede goal. Van den Boomen demonstreerde zijn uitstekende traptechniek en Brian Brobbey kopte de harde, hoge voorzet tegen de touwen.