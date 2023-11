Onklopbaar Almere City blijft verrassen met overwinning bij Sparta

Almere City FC begint zich voorzichtig tot een van de eredivisieverrassingen van de eerste seizoenshelft te ontpoppen. De ploeg van trainer Alex Pastoor was zondag op Het Kasteel te sterk voor Sparta: 1-2.

De debutant in de eredivisie is dankzij de winst al zes wedstrijden op rij ongeslagen in alle competities (vijf duels in de eredivisie en één in de KNVB-beker). De laatste nederlaag van de Almere City was op 23 september in de thuiswedstrijd tegen PSV (0-4).

Almere City stijgt door de overwinning naar de negende plaats op de ranglijst.

