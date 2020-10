De Jonge onderzoekt quarantaineplicht "als stok achter de deur"

Minister De Jonge bekijkt of besmette mensen die zich niet aan de quarantaineregels houden, eventueel een boete kunnen krijgen. Hij zegt dit middel voorlopig nog niet te willen invoeren, maar wel alvast te kijken of er mogelijkheden zijn om onwillige mensen te bestraffen.

"Het verplicht opleggen van de quarantainemaatregelen is een uiterste stap en fungeert als de spreekwoordelijke stok achter de deur", schrijft de minister van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Zo'n 10 procent van de besmette mensen blijft niet thuis. En van hun nauwe contacten van besmette mensen houdt 15 procent zich niet aan de coronaregels, blijkt uit onderzoek van Berenschot. "Dit vormt een groot risico op verdere verspreiding, zeker als nu het aantal besmettingen blijft toenemen", schrijft minister De Jonge.

Quarantainegids

De bewindsman is nog niet enthousiast over een quarantaineverplichting. Liever helpt hij mensen de tijd door te komen met een quarantainegids. Die gids is in samenwerking met het Rode Kruis en de Vereniging Nederlandse Gemeenten ontwikkeld en biedt hulp en ondersteuning. Er staan bijvoorbeeld tips in voor het doen van boodschappen en voor het thuis in beweging blijven.

Toch kijkt hij dus voor de zekerheid of er een landelijke mogelijkheid is om de quarantaineregels te handhaven, of dat dit via de veiligheidsregio's moet. Over een paar weken zal hij de Kamer over de uitkomsten informeren.

De Jonge heeft ook gekeken of hij de deelname aan bron- en contactonderzoek kan verplichten. Maar hij concludeert dat dit "op dit moment meer nadelen dan voordelen kent".