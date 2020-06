Hausse aan alleenstaande moeders verwacht

Na vijf jaar sombere bezetting zijn de fitte oorlogshelden met hun niet te versmaden chocolade en sigaretten nauwelijks te weerstaan. Waar het voor veel Nederlanders bovendien nog sappelen is met weinig elektriciteit of warmte, kunnen de militairen hun afspraakje meenemen naar dansfeestjes of filmavonden.

Babytehuis Annette in Amsterdam maakt zich op voor een grote stijging van alleenstaande moeders, schrijft Het Vrije Volk. Het opvangcentrum, waar ongehuwde moeders worden opgevangen, vreest over enkele maanden meer toeloop vanwege vrijages met Canadese militairen.

Bezorgd schrijft Het Vrije Volk dat ziekenhuizen in de hoofdstad al extra ruimte aan het inrichten zijn voor de behandeling van geslachtsziekten. De krant wijst erop dat soa's flink toenamen na de bevrijding van het zuiden en het oosten. "Nu is het westen aan de beurt."

Geen wonder dat het nummer Trees heeft een Canadees zo populair is; zo kan er in ieder geval meesmuilend om het fenomeen gelachen worden.

In Amsterdam is bijvoorbeeld de wintertuin van Hotel Krasnapolsky nu geen Wehrmachtheim meer, maar de Canada Club. Militairen met verlof kunnen zich er 's middags of 's avonds vermaken, liefst in gezelschap van een Nederlandse dame.

De Haagse GGD-directeur Peeters spreekt zelfs van "oorlogsbuit". "Het uniform maakt deze meisjes gek. Daarom gebruiken deze meisjes hun hersens niet meer en laten ze zich lokken door het amusement, dat tot deze afschuwelijke gevolgen leidt." Hij roept ouders op minder naïef te worden.

Een initiatief om het vermaak in betere banen te leiden is het Entertainment Committee of the Netherlands, dat gezinnen oproept niet de dochters te laten vertrekken, maar juist de jonge buitenlanders op te nemen in het gezin.

"We moeten alles in het werk stellen om aan de gevaren die nu eenmaal aan de aanwezigheid van een groot aantal militairen in de stad verbonden zijn, zo goed mogelijk het hoofd te bieden", heet het. "In het vervolg zullen we de jongens uit Canada in onze huizen ontvangen. Er moet een soort familiesfeer komen, want die verlofgangers hebben daar behoefte aan."

Of dat laatste helemaal klopt, valt te bezien. Initiatieven van het zedige ECN zijn een stuk minder populair onder de Canadezen dan een avondje stappen.