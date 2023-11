Djokovic verslaat geëmotioneerde Dimitrov en grijpt zevende masterstitel in Parijs

Novak Djokovic heeft voor de zevende keer het masterstoernooi van Parijs op zijn naam gezet. In de eindstrijd gaf de Serviër de Bulgaar Grigor Dimitrov met 6-4, 6-3 simpel het nakijken.

De 36-jarige Djokovic, die alle negen masterstoernooien minimaal twee keer heeft gewonnen, had het hele toernooi last van zijn rug en kampte ook met een buikvirus, maar tegen Dimitrov was daar weinig van te merken.

Vooral op de belangrijke momenten speelde de Serviër vlekkeloos.

Geëmotioneerde Dimitrov

Dimitrov had in Parijs knappe zeges op Daniil Medvedev en Stefanos Tsitsipas geboekt, maar een tweede masterstoernooizege na Cincinnati in 2017 zat er nooit in.

De 32-jarige Bulgaar is terug van weggeweest. Hij haalde eerder dit jaar al de eindstrijd in Genève, terwijl daarvoor zijn laatste finale van februari 2018 dateerde (Rotterdam).

"Het niveau dat je de afgelopen maanden hebt laten zien, is misschien wel beter dan ooit. Blijf ons dus vermaken met je tennis", kreeg een zichtbaar geëmotioneerde Dimitrov de complimenten van Djokovic.