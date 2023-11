Vanavond op tv: Vluchtelingenkampen aangevallen • SCP over partijprogramma's • Historisch hoge olijfolieprijs

Na de verontwaardiging over bombardementen op ziekenwagens, opvanglocaties en vluchtelingenkampen in Gaza doet het Israëlische leger vandaag zijn kant van het verhaal. Israël zegt bijvoorbeeld dat Hamas zich verschuilt onder ziekenhuizen en een evacuatiecorridor dwarsboomt. We bespreken het laatste nieuws rond de oorlog met correspondent Nasrah Habiballah .

Durven partijen te kiezen?

Hoe denken de politieke partijen de grote uitdagingen in de zorg, rond migratie of met de enorme personeelstekorten aan te pakken? Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht de keuzes die de partijen in hun verkiezingsprogramma's maken en of de plannen goed doordacht zijn. SCP-directeur Karen van Oudenhoven is te gast.