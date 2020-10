Gezin naar ziekenhuis na woningbrand in Schijndel

In een woning in Schijndel heeft afgelopen nacht een felle brand gewoed. De bewoners, een gezin met drie kinderen, moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.

De broer van de vader van het gezin werd vanmorgen vroeg wakker gebeld door een overbuurvrouw. Hij kwam daarna met zijn zoon kijken bij het huis. "Ik besef nu pas wat er gebeurd is", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Twee gezinsleden liggen op de intensive care. De 19-jarige zoon is met brandwonden naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.

Hartverscheurend

Het vuur is boven in het huis ontstaan. Waardoor de brand is veroorzaakt, is nog onduidelijk. Veel buurtgenoten werden wakker en hebben meegekregen wat er is gebeurd. "Het is echt verschrikkelijk en hartverscheurend," zegt een buurvrouw tegen Omroep Brabant. "Ik heb niet meer geslapen."

Een achterbuurvrouw werd wakker van geschreeuw. "Toen ik buiten kwam zag ik de ouders op het dak van de serre staan. Mijn man heeft een ladder gepakt en ze eraf gehaald."

Uit zolderraam gesprongen

De twee dochters van 23 en 25 jaar moesten noodgedwongen uit het zolderraam springen. "Ik kwam aangelopen en zag een van de vrouwen zo uit het raam springen, vreselijk", zegt een geschrokken buurtgenoot. De zoon was toen al over de schutting geklommen. Inmiddels is een van de dochters ontslagen uit het ziekenhuis. Voor haar is opvang geregeld.