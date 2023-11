Politieke microtargeting in advertenties: 'gevaarlijk voor democratie'

Politieke partijen doen ook deze verkiezingscampagne uitgebreid aan microtargeting op sociale media. Dat is het gericht advertenties sturen naar potentiele kiezers op basis van persoonlijke informatie, zoals hun zoekgeschiedenis. Stel je zoekt op Facebook naar een recept of informatie van je bank, dan kan die informatie gebruikt worden om je gericht een campagnefilmpje of advertentie te laten zien. Ben je geïnteresseerd in het blad Happinez, de VPRO of veganisme dan wil GL-PvdA je graag benaderen.

Foto: 7626c144-87e2-34da-be26-8dd8d06bdfd4 - NOS

Heb je een rekening bij de bank Türkiye Is, koop je wel eens een ticket bij Royal Air Maroc of luister je muziek van de Turkse artiesten Baris Manco en Sezen Aksu, dan is de kans groot dat je een Denk-advertentie op je scherm krijgt. D66 kiest dan weer voor woorden, zoals veganisme, masterdiploma en kwaliteit van leven. BBB richt een deel van de advertenties op mensen die Fries spreken. Andere partijen houden het online op de selectie man/vrouw, een algemeen profiel van hun eigen achterban of adverteren langs de snelweg.

Het stiekem manipuleren van kiezers op basis van verboden profielen is heel gevaarlijk in een democratie. Aleid Wolfsen, Autoriteit Persoonsgegevens

De afgelopen maand hebben in ieder geval GL-PvdA, D66, FvD, JA21, Denk, SP en PvdD op Facebook en Instagram gebruik gemaakt van hele gerichte advertenties. Ze hebben er honderden tot tienduizenden euro's aan advertentiegeld aan uitgegeven. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) spreekt van effecten die tot een oneerlijke verkiezingsuitslag kunnen leiden. "Het stiekem manipuleren van kiezers op basis van verboden profielen is heel gevaarlijk in een democratie", zegt voorzitter Aleid Wolfsen. "Dit moet je als politieke partij niet willen, het is een onrechtmatige inbreuk op grondrechten." Het is om die reden dat het ministerie van Binnenlandse Zaken al een tijd werkt aan een wet die microtargeting voor politieke partijen aan banden legt. In de Wet op de politieke partijen (Wpp) komt een speciaal hoofdstuk met transparantieregels voor politieke advertenties en microtargeting.

Wat wil de politiek met microtargeting? De Tweede Kamer nam dit jaar met algemene stemmen een motie aan voor een verbod om kindergegevens te verwerken voor advertenties, profilering en microtargeting. Dit moet in de wet worden vastgelegd. Vorig jaar dienden PvdA en Volt een motie in om 90 dagen voor de verkiezingen een verbod in te stellen op microtargeting. Er mag dan alleen geselecteerd worden op taal en locatie. Op verzoek van het kabinet heeft de Kamer daar nog niet over gestemd, omdat het ook al in EU-verband wordt geregeld. In februari nam het Europees Parlement regels aan om ongewenste beïnvloeding door politieke reclames te voorkomen. Het Europees Parlement probeert nu met alle EU-landen een akkoord te bereiken zodat zij zich aan de nieuwe regels gaan houden. Het liefst voor de Europese verkiezingen van juni 2024.

Een nieuw op te richten Autoriteit Wpp gaat een register bijhouden, zo is de bedoeling van het kabinet. Politieke partijen zijn verplicht informatie aan te leveren over advertenties die zij plaatsen en hoeveel zij daarvoor betalen. Als er microtargeting wordt gebruikt moeten partijen aangeven op welke specifieke doelgroepen zij zich richten, welke persoonlijke gegevens daarvoor worden gebruikt en waarom de partij kiest voor targeting.

Je kunt niet van een VVD-kiezer een GroenLinkser maken. Tom Dobber, onderzoeker microtargeting