Filipijnse journalist doodgeschoten tijdens live-uitzending op radio

Een Filipijnse radiopresentator is vanochtend doodgeschoten terwijl hij zijn radioprogramma live op Facebook uitzond. De schutter deed zich voor als luisteraar en kon zo in het huis van de presentator komen.

Op beelden die op sociale media rondgaan, is te zien hoe presentator Juan Jumalon kort opkijkt waarna er twee keer op hem wordt geschoten. De dader grijpt de gouden ketting van de presentator en slaat op de vlucht. Volgens de Filipijnse politie stond zijn handlanger buiten te wachten met een motor. De identiteit van de dader en zijn handlanger zijn niet bekend.

Jumalon zond zijn radioprogramma altijd uit via Facebook. Zijn pagina heeft ongeveer 2400 volgers.

199e vermoorde journalist

De Filipijnse president Ferdinand Marcos veroordeelt de aanval op de journalist. "Aanvallen op journalisten zullen in onze democratie niet worden getolereerd en zij die de persvrijheid bedreigen zullen de gevolgen van hun daden onder ogen zien", zegt Marcos in een bericht op socialemediaplatform X.

De Filipijnen zijn een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. Volgens de Filipijnse mediawaakhond National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) is Jumalon de 199e journalist die vermoord werd sinds het land in 1986 een democratie werd.