Hockeysters Den Bosch winnen topper tegen Amsterdam, SCHC evenaart record

De hockeysters van Den Bosch hebben in de hoofdklasse de topper gewonnen van Amsterdam. De koploper was op eigen veld met 2-1 te sterk voor de nummer twee van de competitie.

De wedstrijd in de tiende speelronde was een herhaling van de halve finales van de play-offs van afgelopen seizoen. Amsterdam schakelde Den Bosch toen uit na een dubbele ontmoeting, om vervolgens zelf de finale van SCHC te verliezen.

Babs Reijnen zette Den Bosch met wat fortuin na veertien minuten op 1-0 toen haar voorzet via de stick van Sabine Plönissen in het doel belandde. Michelle Fillet zorgde vervolgens in het tweede kwart voor de snelle gelijkmaker van Amsterdam.