NEC en FC Volendam in evenwicht na drie doelpunten in de extra tijd

Een week na de emotionele middag in Alkmaar, waar spits Bas Dost in de extra tijd neerging en met succes gereanimeerd werd, heeft NEC in eigen huis gelijkgespeeld tegen FC Volendam. Na een spectaculair slot met drie doelpunten in de extra tijd, waarin de gasten tot twee keer toe de zege uit handen gaven, eindigde het duel in 3-3.

Volendam, dat aan de vorige 25 bezoekjes aan NEC alleen in 1991 drie punten had overgehouden, keek al na zes minuten tegen een achterstand en dat mocht vooral Mio Backhaus zich aantrekken. De doelman speelde de bal pardoes in de voeten van Elayis Tavsan die met enig fortuin Koki Ogawa vond. De van Yokohama FC gehuurde spits wist wel raad met de buitenkans: 1-0.