Vanthourenhout zet Nederlanders opzij bij EK veldrijden, brons Van der Haar

De Belg Michael Vanthourenhout heeft de Nederlanders het zwijgen opgelegd bij het EK veldrijden in het Franse Pontchâteau. Daarmee verdedigde hij zijn Europese titel met succes. Tweede werd de Brit Cameron Mason en Lars van der Haar finishte als derde.

Voorafgaand aan het EK was al de verwachting dat het bij de mannen een strijd zou worden tussen de Belgen en de Nederlanders. Bij afwezigheid van 'de grote drie', Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock, was er kans voor de anderen.

Bijvoorbeeld voor Van der Haar, maar ook voor de Belgen Thibau Nys en Eli Iserbyt, die al indruk maakten dit seizoen.

Sterk begin voor de Belgen

Het begin van de race was een prooi voor de Belgische rijders. In eerste instantie nam Laurens Sweeck namens de zuiderburen de leiding in de wedstrijd en kon Joris Nieuwenhuis goed volgen. Maar in de tweede ronde moest de Nederlander al laten gaan en zakte hij ver weg.