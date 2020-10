Twee Russen en een Amerikaanse in recordtijd naar ruimtestation ISS

Het duurt ongeveer drie uur voordat ze bij het ISS zijn. De raket is op een bijzondere manier gelanceerd waardoor de reis nu ongeveer twee keer zo snel gaat dan voorheen. Eerder moest een raket vier keer een baan om de aarde maken. Nu kan dat in twee keer voordat het station wordt bereikt. Die snellere methode is al eens gebruikt bij vrachtvluchten. Het is voor het eerst dat een bemande vlucht zo snel gaat.

Een Russische Sojoez-raket met aan boord twee Russen en een Amerikaanse is onderweg naar het internationale ruimtestation ISS. Kathleen Rubins, Sergej Rijikov en Sergej Koed-Svertsjkov vertrokken vanaf een lanceerbasis in Kazachstan.

Het drietal verblijft een half jaar in het ruimtestation. Ze vervangen de NASA-commandant van het station, Chris Cassidy, en de kosmonauten Anatoly Ivanishin en Ivan Vagner van het Russische Roscosmos, die sinds april aan boord van het complex zijn. De verwachting is dat zij volgende week terugkeren naar aarde.

Quarantaine

Op een persconferentie voorafgaand aan de lancering zei Rubins dat de bemanning weken in quarantaine is geweest net buiten Moskou en in Kazachstan om "elke dreiging van het coronavirus te vermijden".

De Russen en Amerikanen willen blijven samenwerken om elkaar naar het ISS te vervoeren. "We hebben een goede samenwerking", zei Rubins. "We laten Amerikaanse astronauten hier trainen en blijven Russische kosmonauten trainen in het Johnson Space Center (in de VS)."

Elon Musk

In 2011 kwam er een eind aan het Space Shuttle-programma. Daardoor zijn Amerikaanse astronauten al tien jaar afhankelijk van Russische raketten om naar het ISS te gaan. In mei ging er voor het eerst een commerciële raket naar ISS: de Crew Dragon van het bedrijf SpaceX van Elon Musk. Het was de eerste lancering in tien jaar tijd van Amerikaanse bodem.

ISS draait op ongeveer 400 kilometer hoogte rond de aarde. Daar doet het station ruim anderhalf uur over. Niet alleen professionele ruimtereizigers gaan naar het station. Er zijn ook een aantal toeristen in het ruimtestation geweest.

Het ruimtestation beweegt zich nu 21 jaar rond de aarde als een soort bewoonbare satelliet. In het station wordt ruimteonderzoek gedaan. Sinds begin november 2000 is het bewoond, steeds in andere samenstellingen. De belangrijkste deelnemers aan het onderzoekscentrum in de ruimte zijn het Russische ruimteagentschap Roscosmos, de Amerikaanse NASA, de Europese ESA, de Japanse JAXA en het Canadese agentschap CSA.