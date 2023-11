Van Empel startte EK met negatieve gedachtes, maar: 'Opeens kwam ik erdoorheen'

Waar Fem van Empel zondag vol overmacht naar een nieuwe Europese titel veldrijden reed, ging het helemaal niet zo makkelijk als het eruit zag, vertelt de Brabantse na afloop. "Ik reed met veel negatieve gedachtes".

Van Empel pakte al in de eerste ronde een voorsprong op haar concurrenten en leek vanaf het begin zonder zorgen rond te rijden vandaag. Maar niets bleek minder waar. "Ik had het juist vrij lastig in het begin. Ik was afgeleid, er gingen allerlei gedachtes door mij heen, vooral negatieve gedachtes."

Welke gedachtes het precies waren, zei de veldrijdster niet. "Maar het was wel lastig voor mij om de positieve vibe erin te houden. Hoe dat komt? Ik heb geen idee, misschien is het toch onzekerheid, het was alleen maar negatief in mijn hoofd."

Zeven uit zeven

Die onzekerheid is alleen nergens voor nodig. Elke race die Van Empel reed dit jaar, won ze. Het was zondag in het Franse Pontchâteau al haar zevende overwinning dit seizoen. Dat terwijl het weer alle kanten op schoot.