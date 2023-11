Van Empel vermorzelt concurrentie; wéér goud Nederland bij EK veldrijden

Een samenvatting van de EK veldrijden voor vrouwen in het Franse Pontchâteau. - NOS

"Het waait gruwelijk hard", was de constatering van Van Empel toen ze vanmorgen uit het raam keek. Door storm Ciarán werd de vrouwenwedstrijd al verplaatst van zaterdag naar zondag. Dat pakte qua weer redelijk goed uit. Het parcours was in een modderpoel veranderd, maar zondag kwam het zonnetje er aardig doorheen in Frankrijk. Voor Van Empel, die dit seizoen al haar zes races won, maakte het weer niet zoveel uit. Door haar goede resultaten van dit jaar, stond ze vol zelfvertrouwen aan de start. Aan diezelfde start stonden niet haar concurrenten Shirin van Anrooij en Puck Pieterse, die nu genieten van een ingelaste rustperiode. Maar dat betekent niet dat er geen concurrentie was. Die kwam namelijk alsnog uit Nederlandse hoek. Alvarado en Annemarie Worst moesten niet onderschat worden.

Fem van Empel wint het EK veldrijden met overmacht, maar had in het begin van de race last van 'allemaal negatieve gedachtes'. - NOS

Van Empel zag in de eerste van in totaal zes rondes de Nederlandse vrouwen al meekomen. Dat gold ook voor Inge van der Heijden, die graag mee wilde strijden om de medailles. Snel weg bij concurrenten Niet voor goud, want Van Empel zette al na zeven minuten voor de eerste keer aan. Met één tempoversnelling was de Brabantse al meer dan vijf seconden weggereden bij Alvarado, Van der Heijden en Worst. De regerend Europees kampioene reed rond in haar regenboogtrui, maar daar was al vrij snel weinig meer van te zien. Door de modder besmeurd baande Van Empel zich naar een veel grotere voorsprong.

Foto: 82072483-edcf-3edf-af58-82307037c002 - NOS

Halverwege de race was de voorsprong al vijftig seconden. De concurrentie hoefde maar twee keer met de ogen te knipperen en zag de 21-jarige niet meer terug. Valpartij Worst Spannender was de strijd om het zilver en brons. Worst moest de gedachten aan een medaille laten varen, nadat ze van haar fiets af was gevallen voordat ze over de balken moest lopen. Alvarado, die vorig jaar ook tweede werd op het EK, bleef wel zitten. Zij wist wat haar te doen stond: best of the rest worden. Dat leek te lukken, want ze wist de Italiaanse Sara Casasola en Van der Heijden achter zich te houden. Laatstgenoemde eindigde op een vierde plaats.

Foto: b88ea150-7562-3a7b-85f4-96ba38bed003 - NOS