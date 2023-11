Gijzelactie op luchthaven Hamburg voorbij: vader gearresteerd, kind ongedeerd

De gijzelingsactie op de luchthaven van Hamburg is voorbij. De politie van Hamburg meldt op Twitter dat de verdachte samen met zijn vierjarige dochter uit de auto is gestapt. De man is opgepakt en zijn dochter lijkt volgens de politie ongedeerd.

Gisteravond rond 20.00 uur brak een gewapende man door verschillende slagbomen en parkeerde zijn auto op het platform van de luchthaven waar de vliegtuigen staan.

De man hield zijn dochter in gijzeling en zou hebben geëist om samen met haar naar Turkije te vliegen. Een mogelijk motief is een ruzie over de voogdij van het kind.