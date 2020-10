OMT in advies: onderzoeken of restaurants open kunnen blijven

Het Outbreak Management Team heeft het kabinet geadviseerd om te onderzoeken of restaurants gewoon open kunnen blijven. Dat staat in het advies van het OMT, dat is uitgebracht voorafgaand aan de aankondiging van de nieuwe maatregelen door premier Rutte en minister De Jonge. Het kabinet maakte gisteravond bekend dat de gehele horeca vier weken moet sluiten.

Het advies van het OMT heeft alleen betrekking op restaurants zonder cafégelegenheid. Voorwaarde zou zijn dat ze zich houden aan de regels over een gezondheidscheck, de registratie, de plaatsing van klanten en de afstandsregels. Ook zou bedienend personeel gebruik moeten maken van faceshields of mondneuskapjes en zouden er maximaal vier mensen aan een tafel mogen zitten.

Verder heeft het OMT voorgesteld om te onderzoeken of mensen die zich aan de coronaregels houden beloond kunnen worden. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan voorrang bij tests voor mensen die een melding hebben gehad van de corona-app. Ook zouden initiatieven gericht op communicatie of uitvoering van de coronaregels in aanmerking kunnen komen voor subsidie.

'Buitenlandse reizen afraden'

Mensen zou afgeraden moeten worden om naar het buitenland te reizen, adviseerde het OMT verder. Datzelfde geldt voor niet-noodzakelijke reizen naar plaatsen met veel besmettingen. Wat betreft vakanties in Nederland adviseerde het OMT een beleid dat vergelijkbaar is met dat van maart en april, waarmee een verblijf in een huisje of een hotel mogelijk blijft.

Winkelen buiten de levensmiddelenbranche zou volgens het adviesorgaan ontmoedigd kunnen worden met aangepaste openingstijden. Andere maatregelen in het advies zijn een deurbeleid voor een maximaal aantal klanten in winkels en looproutes. "Ook kan gedacht worden aan het tijdelijk sluiten van outletcentra", staat in het advies.

Onenigheid over sluiting mbo, hbo en universiteit

Hoewel het OMT ziet dat er regelmatig jongeren besmet worden, is bewust afgezien van maatregelen voor scholen. In het primair onderwijs zijn er weinig infecties, dus wordt het niet nodig geacht. In het voortgezet onderwijs is de overweging dat het onderwijs een groot belang heeft voor het welzijn, de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen.

Over een fysieke onderwijsstop voor mbo- en hbo-scholen en universiteiten zijn de deskundigen verdeeld. Wel moet volgens het OMT voor studenten duidelijk zijn dat ze niet naar onderwijslocaties moeten komen. Praktijkonderwijs zou tot een individuele stageperiode beperkt kunnen worden en groepsstages zouden opgeschort kunnen worden.

Deel OMT adviseerde sluiting sportschool

Bij het formuleren van een advies over sporten onderstreept het OMT het positieve effect dat sport heeft, bijvoorbeeld bij het tegengaan van obesitas. De deskundigen adviseren om sporten in groepsverband te beperken tot maximaal vier personen. Buiten zou overwogen kunnen worden om grotere groepen toe te staan, mits de anderhalve meter gehandhaafd kan worden.

Sommige leden van het OMT adviseren verder om de sportscholen te sluiten, maar daarover is geen overeenstemming bereikt. In ieder geval zou sporten daar individueel moeten gebeuren. Verder moeten kantines, kleedkamers en doucheruimtes gesloten worden.