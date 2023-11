Snippe verslaat Meyer in Nederlands onderonsje op EK judo, drie kansen op brons

Een Nederlands onderonsje in de klasse boven de 100 kilogram op de EK judo in Montpellier is een prooi geworden voor de judoka Jelle Snippe. Hij versloeg Roy Meyer in de kwartfinale. In de halve finale was Snippe een stuk minder succesvol, waardoor hij nu alleen nog kans maakt op een bronzen medaille.

In april van dit jaar stonden Snippe en Meyer ook al tegenover elkaar op een grandslamtoernooi in het Turkse Antalya, toen was Snippe pas in de verlenging de beste. En ook nu gingen de twee lange tijd gelijk op. De twee judoka's hadden allebei twee straffen gekregen van de scheidsrechter en belandden in de 'golden score'.

In die verlenging is elk punt beslissend en dat viel zondag ook weer in het voordeel van Snippe uit. De 25-jarige judoka probeerde een aanval in te zetten op de Brabantse Meyer, maar de Brabander leek de inzet te kunnen controleren. Maar de scheidsrechter vond dat Meyer te passief was en kreeg daarvoor het zogeheten 'rolletje'. Dat is een kleine straf, maar wel de beslissende straf in deze wedstrijd.