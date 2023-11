Snippe verslaat Meyer in Nederlands onderonsje op EK judo

Een Nederlands onderonsje in de klasse boven de 100 kilogram op de EK judo in Montpellier is een prooi geworden voor de judoka Jelle Snippe. Hij versloeg Roy Meyer in de kwartfinale. In april van dit jaar stonden Snippe en Meyer ook al tegenover elkaar op een grandslamtoernooi in het Turkse Antalya, toen was Snippe pas in de verlening de beste. En ook nu gingen de twee lange tijd gelijk op. De twee judoka's hadden allebei twee straffen gekregen van de scheidsrechter en belandden in de 'golden score'. In die verlenging is elk punt beslissend en dat viel zondag ook weer in het voordeel van Snippe uit. De 25-jarige judoka probeerde een aanval in te zetten op de Brabantse Meyer, maar de Brabander leek de inzet te kunnen controleren. Maar de scheidsrechter vond dat Meyer te passief was en kreeg daarvoor het zogheten 'rolletje'. Dat is een kleine straf, maar wel de beslissende straf in deze wedstrijd.

Jelle Snippe heeft in de kwartfinale van het EK Judo in een Nederlands onderonsje Roy Meijer verslagen. - NOS

Voor Meyer betekent de nederlaag dat hij nu moet uitkomen in de herkansing, dat zorgt ervoor dat hij nog maximaal een bronzen medaille kan winnen op de EK in Frankrijk. De Bredanaar pakte in 2017 al een bronzen medaille op de EK en wist in 2021 en 2022 ook brons te winnen op de WK judo. Nu moet hij dus alles op alles zetten voor zijn volgende medaille op een groot toernooi. Snippe neemt het in de halve finale op tegen de Fin Martti Puumalainen. Zonder coach in Frankrijk Meyer moest het overigens zonder coach langs de mat doen in Montpellier. Jean-Paul Bell liet al enkele weken geleden weten zijn pupil niet meer te kunnen 'raken'. Het lukte hem niet meer om Meyer te laten presteren, concludeerde de Brit. Omdat het hem tegelijk wel heel veel energie kostte, trok Bell zijn handen van de judoka af.

