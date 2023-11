FC Twente blijft met tien man steken op gelijkspel in Utrecht

De doorbraak vond, uit het niets, plaats aan de andere kant. Na 23 minuten opende FC Utrecht door goed omschakelen de score. Oscar Fraulo nam een halfhoge voorzet van Isac Lidberg in een keer op de schoen en zette Utrecht op een 1-0 voorsprong.

De thuisploeg ondervond snel hoe moeilijk het is onder de druk van Twente uit te spelen. De eerste kansen waren dan ook voor de bezoekers. Manfred Ugalde van dichtbij en Michel Vlap met een schot konden doelman Vasilis Barkas niet verrassen.

Trainer Ron Jans kreeg in de Galgenwaard met FC Twente zijn oude club op bezoek. De Tukkers wonnen vorig weekend knap van Feyenoord en de ploeg van trainer Joseph Oosting begon dominant in Utrecht.

FC Twente heeft zondagmiddag genoegen moeten nemen met een gelijkspel (1-1) op bezoek bij FC Utrecht. Voor de subtopper een teleurstellend resultaat, maar het maximaal haalbare na een rode kaart. FC Utrecht ontsnapt door het puntje wel aan de laatste plaats in de eredivisie.

In de pauze werd het publiek afgeleid van het slechte weer met een huldiging voor vier topsporters uit de regio Utrecht. Dafne Schippers, Annemiek van Vleuten, Sarah Buis en Mischa Bredewold werden in het spreekwoordelijke zonnetje gezet.

Vijf minuten later kreeg Twente de uitgelezen kans om de stand gelijk te trekken. De bal ging op de stip na ongelukkig hands van Utrecht-verdediger Mobido Sagnan. Sem Steijn ging achter de bal staan en stuurde keeper Barkas de verkeerde hoek in: 1-1.

Buis werd deze zomer wereldkampioen met de waterpoloploeg. Wielrenster Bredewold won de Europese titel op de weg. Schippers en Van Vleuten zijn onlangs gestopt. Hardloopsters Schippers werd twee keer wereldkampioen en won olympisch zilver in 2016. Van Vleuten won onder meer olympisch goud (tijdrit) en vier wereldtitels (twee tijdritten, twee wegwedstrijden).

Rood Sadilek

Na rust was het lang wachten op de eerste kans. Die kwam er pas toen Twente met een man minder op het veld stond na de tweede gele kaart voor middenvelder Michal Sadilek.

In overtal zocht FC Utrecht de aanval en kreeg het kansen via invallers Bart Ramselaar en Victor Jensen, aanvoerder Mike van der Hoorn en Ryan Flamingo. Maar doelman Lars Unnerstall, voor rust nog weifelend, toonde zich onder druk weer van grote waarde voor FC Twente en sleepte het punt over de streep.