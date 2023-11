Eenzaam schaap in Schotse Hooglanden na twee jaar gered

Ze werd in 2021 gespot door kajakkers die langs de kust van de Moray Firth peddelden, ten noorden van Inverness in Schotland. Het schaap, dat later de naam Fiona kreeg, stond helemaal alleen aan de voet van een klif in de Schotse Hooglanden. Nu, twee jaar later, heeft een groep vrienden het "eenzaamste schaap van Groot-Brittannië" gered.

"Het dier is te zwaar en het was een hele klus om haar op te tillen, zegt een schapenboer die een helpende hand toestak in een video op sociale media. Volgens een dierenarts moet schaap Fiona hoognodig geschoren worden, maar verkeert ze verder in goede gezondheid.

'Ze mekkerde naar ons'

Vorige maand ging Jillian Turner, een van de kajakkers die in 2021 het schaap opmerkten, opnieuw kajakken bij de Moray Firth, waar ze de ooi weer zag. "Het schaap stond op het kiezelstrand onderaan de steile, rotsachtige kustlijn. Ze volgde ons en mekkerde naar ons. Het arme kuddedier is al minstens twee jaar alleen", zei Turner tegen The Northern Times.

Het is niet bekend wie de eigenaar van het dier is. Ook zou het volgens een Schotse dierenwelzijnsorganisatie "ongelofelijk complex en gevaarlijk" zijn om de ooi te redden. Omdat het dier zelf niet in gevaar was, werd door de dierenwelzijnsorganisatie geen actie ondernomen. Daarop besloot schapenboer Cammy Wilson het schaap te redden.