Auto rijdt van talud bij Breda, twee gewonden

Bij Breda zijn twee mannen gewond geraakt nadat hun auto van een talud was gereden. Het ongeluk gebeurde vanmorgen op de verbindingsweg tussen de A16 een A58.

Het voertuig belandde ondersteboven op de Liesbosbaan, een weg die onder de verbindingsweg door loopt. De inzittenden zijn twee mannen uit Arnhem van 21 en 22 jaar oud.

De mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant, een van hen heeft zware verwondingen.

De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk: "We onderzoeken of ze langs de vangrails zijn gereden, of eroverheen", zegt de politie.