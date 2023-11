'Gruwelijk harde wind' zorgt voor volgepropt EK veldrijden met Van Empel als topfavoriet

Wereldkampioene Fem van Empel kan de hoge golven zien uit het raam van haar hotelkamer aan de Boulevard des Océanides. "Het waait gruwelijk hard", concludeert de veldrijdster droogjes. Buiten de hoge golven kun je je in de Franse kustplaats La Baule-Escoublac moeilijk voorstellen dat bij de EK veldrijden de wedstrijd van de vrouwen vanwege het extreme weer is uitgesteld naar zondag. Het is 14 graden en de zon laat zich tussen de regenbuien door af te toe zien. Maar de autoriteiten nemen geen enkel risico met het staartje van storm Ciarán, dat over de Franse westkust wappert.

Van Empel, die haar Europese titel verdedigt, is er koeltjes onder. "Ik was gisteren net vijf minuten klaar met de parcoursverkenning, toen ik het hoorde. Jammer, maar ik heb er geen invloed op, dus ik probeer me er zo min mogelijk druk om te maken." Verboden te rijden Van het hotel is het een klein half uurtje landinwaarts richting naar Pontchâteau. Ook daar regen en wind, maar wel veel minder. Er is geen renner te bekennen. De autoriteiten hebben voor de zaterdag iedere activiteit op het parcours verboden. Bondscoach Gerben de Knegt toont begrip: "Er zou vandaag 45 millimeter regen vallen. Dat is nog niet gebeurd, maar er zijn toch veel vlagen harde wind. Ik denk dat het een goede beslissing is geweest." De mannen en vrouwen hebben het minst te klagen over het nieuwe schema. De Knegt is ook bondscoach van de junioren en beloften (onder 23). Omdat alles nu op één dag gepropt zit, moeten zij morgen al om 08.00 uur inrijden. "De wekker staat om 5.45 uur en om 06.00 uur gaan de mecaniciens al naar het parcours met tenten, fietsen en wielen."

De meeste renners rijden op de rollerbank in het hotel. Van Empel heeft plots een dag langer om te herstellen van de zware Koppenbergcross van afgelopen woensdag. De Brabantse zet de concurrentie al weken op grote achterstand en won alle zes wedstrijden die ze reed. De dag uitstel ondergaat ze zonder problemen. Toch is dit nieuw voor haar, want een veldrit die niet door kan gaan vanwege extreem weer, dat gebeurt bijna nooit. Het reglement van de UCI kent het kleine artikel 'cancellation'. Daarin wordt gesproken over "sterke wind, hevige sneeuwval en temperaturen lager dan -15 graden". De lokale overheid is echter meestal bepalend. Zo werd in 2016 de wereldbekerwedstrijd in Koksijde een paar uur voor aanvang opeens afgelast. De burgemeester van de Vlaamse kustgemeenten vond dat de veiligheid in het geding was door de harde storm. De rijders snapten er weinig van. Eendaags WK En tien jaar geleden werden bij de wereldkampioenschappen noodgedwongen alle categorieën op één dag afgewerkt. Niet een dag láter, zoals in Pontchateau, maar opmerkelijk genoeg een dag éérder. De WK waren destijds in Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky. Het parcours lag aan de oevers van de Ohio-river en door de enorme regenval stroomopwaarts wisten de autoriteiten dat op de zondag het halve parcours onder water zou komen te staan.

Haastig werd alles op zaterdag gereden. Het werd een historische dag voor het Nederlandse veldrijden met wereldtitels voor Mathieu van der Poel (junioren), Mike Teunissen (beloften) en Marianne Vos (vrouwen). Lars van der haar won brons bij de mannen. De Knegt met brede lach: "Toen ging het heel goed." Van Empel was toen nog een 10-jarig fanatiek voetbalstertje van de RKSV Sint-Michielsgestel. Daarnaast was ze net begonnen met fietsen. Morgen is de 21-jarige Brabantse de huizenhoge favoriet. "Ik ben hier niet voor niets. Ik heb zin in morgen."

