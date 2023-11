Pegula veegt ook Gauff van de baan en bereikt eindstrijd WTA Finals

Jessica Pegula heeft op overtuigende wijze de eindstrijd van de WTA Finals in Cancun bereikt. De 29-jarige Amerikaanse was genadeloos voor haar tien jaar jongere landgenote en dubbelpartner Coco Gauff: 6-1, 6-2.

Pegula steekt deze week in glanzende vorm. Ze verloor in haar vier partijen op weg naar de finale enkele geen set - wat Serena Williams in 2012 als laatste gelukt was - en gunde haar tegenstandsters slechts 22 games. Ondanks de harde wind maakte ze weinig fouten tegen US Open-winnares Gauff, die daar wel last van had en worstelde met haar opslag.

Het weer liet zich andermaal ook op een andere manier gelden. Regen speelde de partij tussen Aryna Sabalenka en Iga Swiatek, de nummers één en twee van de plaatsingslijst, flink parten. Al na drie games moest hun wedstrijd worden gestaakt. De Belarussische en Poolse spelen hun onderbroken duel zondag uit.