Konijnenpak, Abeltje en duik in het water: Twente oogt als een vriendenteam

"Kijk maar eens achter je." FC Twente-aanvoerder Robin Pröpper kan zijn lach niet inhouden als hij bezig is met uitleggen hoe plezier een belangrijke rol speelt binnen de selectie. Hij wijst op Ricky van Wolfswinkel, die achter de camera op de trappen van de lege tribune zijn broek omlaag doet en ijlings weer ophijst. De draaiende camera is net te laat om het opmerkelijke tafereel vast te leggen, maar de bulderende lach is veelzeggend. Van Wolfswinkel loopt maar stoïcijns verder. "Daar ga je, Ricky!", roept Pröpper hem nog na. Vanmiddag treft FC Twente de geplaagde hekkensluiter FC Utrecht. De ploeg uit Enschede oogt als een vriendenteam. De resultaten zijn goed en de spelers hebben zichtbaar plezier, op maar vooral ook buiten het veld.

FC Utrecht-FC Twente bij de NOS De aftrap van FC Utrecht-FC Twente is zondag om 12.15 uur. De wedstrijd is te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app. Een korte samenvatting is meteen na het laatste fluitsignaal online te zien. In Studio Sport Eredivisie is om 19.00 uur een uitgebreide samenvatting te zien.

Plezier en prestaties zijn niet los van elkaar te zien, vertelt Pröpper. "Je bent 24/7 met elkaar bezig en hebt één doel voor ogen. Als het qua karakters in het team ook nog klikt, kun je sneller naar dat doel toewerken", legt hij uit. "Als dat samen door één deur kan, is dat heel fijn." Met een vierde plek in de eredivisie en een zege op landskampioen Feyenoord (2-1) toont de ploeg dat die dingen dit seizoen inderdaad goed samengaan in Enschede. Hoofdtrainer Joseph Oosting, die Ron Jans deze zomer opvolgde, voegt daaraan toe dat dat ook komt omdat de selectie al lang samen is. Professionaliteit "De groep is al een hele tijd bij elkaar. Ze kennen elkaar goed en kunnen goed met elkaar opschieten. Dat zie je terug", vertelt Oosting. Maar dat mag niet ten koste gaan van professionaliteit, benadrukt hij.

"Uiteindelijk gaat het erom dat er tussen de vier lijnen een team met discipline staat. We zijn professionals, op het voetbalveld moet het niet uitmaken dat je vrienden van elkaar bent." En hoe zit dat buiten de lijnen? Oosting: "Humor is belangrijk, ook in het voetballeven." Oosting noemt de Scandinavische reis van augustus als voorbeeld, toen FC Twente het in de voorronde van de Conference League opnam tegen Hammarby uit Stockholm. "We hadden een trainingssessie en moesten iets nieuws doen in het koude water. Uiteindelijk ben ik daar zelf ook in beland." In het water belanden 'In het koude water belanden' staat in dit geval voor: erin gegooid worden door Van Wolfswinkel. Op een filmpje is te zien hoe de spits tussen de bootjes door en op zijn slippers op zijn trainer afstapt, om vervolgens samen het Zweedse water in te duiken. Oosting probeert nog even verzet te bieden, maar realiseert zich gauw genoeg dat hij niet droog gaat blijven. De 51-jarige trainer herkent zijn jongere zelf wel in zulke grapjes. "Ik zou het als speler misschien ook wel hebben gedaan", vertelt hij lachend. "Ik denk dat ik ook wel ondeugend was, ja."

Foto: c8daf255-4876-3f28-afe1-bc9aa1a00621 - ANP