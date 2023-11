Fluminense wint finale Copa Libertadores vol overtredingen, opstootjes en emotie

Fluminense heeft ten koste van Boca Juniors voor de eerste keer de Copa Libertadores gewonnen. De finale, die in het legendarische Maracanã-stadion in Rio de Janeiro gespeeld werd, eindigde na verlenging in 2-1. De Copa Libertadores is de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Europese Champions League. Boca Juniors plaatste zich als regerend kampioen van de Argentijnse Primera Division. Fluminense werd vorig seizoen derde in de Braziliaanse competitie. Boca Juniors won de prijs al zes keer, en eindigde ook vijf keer als tweede van het toernooi. Alleen Independiente won de trofee vaker, al stamt de laatste van zeven zeges van die eveneens Argentijnse club wel uit 1984.

Foto: bad0c41a-e756-3fff-bfb3-a30b5b31ed57 - EPA

In het eerste kwart van de wedstrijd had Fluminense bijna 75 procent balbezit. Bij de Braziliaanse ploeg stond Marcelo, die jarenlang een bepalende speler was bij Real Madrid, in de basis. Edinson Cavani stond aan de aftrap bij Boca Juniors. Ook voormalig AZ-keeper Sergio Romero speelde bij de Argentijnse kampioen. Feyenoord-huurling Ezequiel Bullaude zat niet bij de selectie van Boca Juniors. In de 36ste minuut zette Germán Cano Fluminense op voorsprong. Hij kreeg de bal net achter zich aangespeeld, maar stond goed genoeg klaar om in een keer raak te schieten. Tijdens de eerste helft gingen spelers regelmatig naar de grond en overtredingen waren niet schaars, maar gele kaarten werden er nog niet getrokken.

Meer pit in tweede helft Na rust liet Boca Juniors zich iets meer zien dan in de eerste helft. Echt gevaarlijk werden de Argentijnen nog niet, maar ze zetten meer aan dan in de eerste helft. Met nog een halfuur te gaan claimde Jhon Arias van Fluminense een strafschop. De Colombiaan werd aan zijn arm getrokken, maar de VAR vond het geen reden voor een strafschop. De arbitrage liet sowieso veel toe, want meerdere opstootjes werden zonder kaarten opgelost. Cavani was in de 64ste minuut de eerste die een prent te zien kreeg. Acht minuten later kreeg Luis Advíncula van Boca Juniors ineens de ruimte om uit te halen. Een schot in de verre hoek viel zomaar binnen, waardoor de ploegen weer op gelijke hoogte stonden.

Foto: 45d0c10d-15f7-3b82-a7b2-9fd1c80cca47 - AFP

In de 89ste minuut kwam Miguel Merentiel dicht bij de winnende treffer voor Boca Juniors, maar zijn bal zeilde net langs het doel. Ook Diogo Barbosa van Fluminense kwam nog in de positie om te scoren, maar ook hij verzuimde het duel te beslissen en een verlenging te voorkomen.