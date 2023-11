Pittige bekerloting PSV en Feyenoord, Ajax en AZ naar amateurs

PSV en FC Twente treffen elkaar in de tweede ronde van de strijd om de KNVB-beker, zo heeft de loting van zaterdagavond uitgewezen. Feyenoord ontvangt FC Utrecht in De Kuip en Ajax gaat net als AZ op bezoek bij een amateurclub.

De Amsterdammers trekken richting Utrecht voor een wedstrijd tegen derdedivisionist Hercules. AZ gaat naar Hardenberg voor een ontmoeting met de nummer vier van de tweede divisie, HHC. De club uit Overijssel was in de eerste ronde nog verrassend met 2-0 te sterk voor eredivisionist Heracles Almelo.

De zestien wedstrijden van de tweede bekerronde worden gespeeld op 19, 20 en 21 december. Het precieze schema volgt nog. PSV, Feyenoord, Ajax, FC Twente en AZ waren in de eerste ronde vrij omdat ze dit seizoen actief zijn of waren in Europa.

In totaal zaten 33 clubs in de koker, waarvan Excelsior Maassluis en FC Volendam het nog tegen elkaar moeten opnemen. Dat duel werd eerder uitgesteld omdat Ajax en Volendam afgelopen week nog een inhaalduel hadden. Het inhaalduel tegen Excelsior Maassluis staat op 16 november op het programma.