Gimenez zit niet met gemiste panenka, maar Slot wil gesprek: 'Absoluut verkeerde manier'

Santiago Gimenez miste zaterdag tegen RKC een strafschop. De manier waarop? Een panenka. Het was niet de enige misser van de Mexicaan in Waalwijk, "Ik ben spits en spitsen missen kansen", reageerde Gimenez nonchalant. "Wen er maar aan. Ik zal missen en scoren."

Met Vangelis Pavlidis is Gimenez gedeeld topscorer van de eredivisie. Beiden maakten 13 doelpunten. Gimenez scoorde nu twee keer op rij niet, tegen FC Twente bleef hij vorige week ook doelpuntloos.

Voor trainer Arne Slot is er iets meer aan de hand. "Ik vind dat hij de laatste twee wedstrijden niet goed heeft gespeeld. Daar zullen we even een gesprek over hebben."

Bekijk hieronder de reactie van Slot en de samenvatting van RKC Waalwijk-Feyenoord.