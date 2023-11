Limburg wint eerste Regio Songfestival

De uitzending, die live vanuit de Stadsschouwburg in Utrecht kwam, had veel weg van het welbekende Eurovisie Songfestival. Zo werden de regionale artiesten aangekondigd met een kort promotiefilmpje voor de provincie, werd er geschakeld met de regionale omroepen voor de punten van de vakjury en was er een 'green room' achter de schermen met regionale streekproducten, zoals vlaai en worst. In de zaal zaten bovendien fans van elke provincie met vlaggetjes te zwaaien.

Limburg is de winnaar geworden van het eerste Regio Songfestival, dat georganiseerd werd door de dertien regionale omroepen in Nederland. Zangeres Emmy Ackermans kreeg met haar liedje 't Letste Rundje de meeste punten.

Voor het eerst in de geschiedenis van de regionale omroepen is er een Regio Songfestival. Het lijkt in alles op het Eurovisie Songfestival, maar dan strijden de provincies tegen elkaar. Limburg is de allereerste winnaar, na een spannende puntentelling. - NOS

Engels was dit keer uit den boze: artiesten mochten zingen in het Nederlands of in de eigen streektaal. "We willen de taal vieren", zegt projectleider Bas Treffers namens RTV Oost. "Taal bepaalt je identiteit."

Het doel van het Songfestival was ook om meer samen te werken tussen de dertien regionale omroepen. "We wilden iets creëren waar alle dertien regionale omroepen aan mee zouden doen. En muziek verbindt, dus toen hebben we bedacht: waarom geen songfestival?" Het kostte volgens Treffers de nodige moeite om alle omroepen ervan te overtuigen. "We zouden het alleen doen als iedereen mee zou doen. Maar dat is gelukt."

Geen top 40-hit

De omroepen wilden liever geen gevestigde artiesten als deelnemers. "Het is je taak om aan talentontwikkeling te doen als regionale omroep", zegt Treffers. "Dus liever geen Ilse DeLange of Guus Meeuwis. Mensen die meedoen, mogen geen top 40-hit hebben gehad. Dat betekent niet dat artiesten beginners zijn. Het zijn allemaal mensen die behoorlijk aan de weg timmeren."

Voor de winnaar nu als prijs: eeuwige roem en een zware trofee. Maar organisator Treffers "droomt" ervan dat de winnaar van het Regio Songfestival in de toekomst ook de Nederlandse inzending wordt voor het Eurovisie Songfestival.

Of dit Songfestival eenmalig was of dat er een vervolg op komt, is nog niet duidelijk. Treffers: "Ik ga ervan uit dat het de eerste keer is en dat er meerdere afleveringen komen, absoluut."