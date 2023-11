Blubber, ballenjongens, blunders en bekers: Go Ahead klopt Vitesse in kolderiek duel

Ballen die bleven steken in de blubber. Ballenjongens die bijzonder bij de pinken waren. Onbedaarlijke blunders van de keeper. En tussendoor ook nog wat bekertjes die op het veld belandden. Het eredivisieduel tussen Go Ahead Eagles en Vitesse was qua voetbal niet verheffend, maar qua amusementswaarde zeker de moeite waard. Alleen de uitkomst was niet zo verrassend. Go Ahead Eagles boekte zijn vijfde zege in zes thuisduels (5-1) en blijft zo stevig op de vijfde plaats. Vitesse moet vrezen dat het na dit weekend hekkensluiter is in de eredivisie.

Frustratie bij Vitesse-coach Cocu Bij Vitesse-trainer Phillip Cocu kwam na afloop het stoom uit de oren. "Als je de eerste drie goals ziet die wij tegen krijgen, daar kun je niet tegenop voetballen. Daarna vind ik dat we het opgeven en daar ben ik nog het meest gefrustreerd over."

Ook bij de immer beheerste Phillip Cocu kwam het stoom uit de oren na de 5-1-nederlaag tegen Go Ahead Eagles. - NOS

"Het zal een stevige en lange strijd worden om erin te blijven", besefte Cocu. "Normaal zeg ik altijd iets na de wedstrijd, maar nu niet. Ik moet dit ook verwerken en een plek geven. Maar op dit moment viert de frustratie hoogtij."

Geklungel in de blubber De Arnhemmers begonnen nog veelbelovend met een aardig schot van spits Saïd Hamulic, maar de eerste echte kans was voor Go Ahead. Victor Edvardsen profiteerde van een misser van Nicolas Isimat-Mirin en kon alleen op doelman Eloy Room af, maar faalde jammerlijk in de afronding. Met een schot van Philippe Rommens - vorig jaar goed voor beide treffers van de thuisploeg in de 2-2 tegen Vitesse - even later was niets mis, maar dit keer dook Room de bal katachtig uit de hoek. Aan de andere kant had Vitesse moeite een vuist te maken op het drassige veld. Million Manhoef kreeg zelfs de lachers op zijn hand toen hij in de blubber rond de cornervlag de bal compleet verkeerd raakte.

Million Manhoef mag een corner nemen voor Vitesse tegen Go Ahead Eagles, maar dat gaat niet helemaal goed in de blubber. Bij de tweede poging heeft Manhoef iets anders in gedachten. - NOS

Bij een tweede poging koos Manhoef eieren voor zijn geld, maar ook die variant viel jammerlijk in het water. Het geklungel bij de cornervlag was tekenend voor het Arnhemse spel in de eerste helft. Niet dat Go Ahead Eagles de sterren van de hemel speelde, maar de thuisploeg kreeg wel de beste kansen. Na een minuut of twintig werd de defensie van Vitesse simpel te kijk gezet bij een steekpass van Willumsson, waarop de lage voorzet van Kuipers simpel werd binnengetikt door Oliver Edvardsen. Het zou de 1.500ste eredivisietreffer van Go Ahead zijn geweest, ware het niet dat Edvardsen een fractie buitenspel stond. En dus ging de 1-0 op last van de VAR niet door.

Rouwbanden Beide ploegen speelden met een rouwband vanwege het overlijden van oud-voetballer Jan Veenstra (81). In de jaren 1960 en 1970 speelde hij zowel voor Go Ahead (174) als voor Vitesse (113) meer dan 100 wedstrijden in het betaalde voetbal.

Ondanks die tegenvaller werd Go Ahead steeds sterker, drukte Vitesse met de rug tegen de muur en combineerde er bij vlagen vrolijk op los. Toch leken beide ploegen met 0-0 te gaan rusten. Slimmigheidje In de laatste seconden van de toegevoegde tijd zorgde een slimmigheidje van een Deventer ballenjongen echter alsnog voor de voorsprong van Go Ahead. Terwijl Rommens rond de middenlijn met bal in de hand klaarstond om in te gooien, gaf een ballenjongen een andere bal aan Kuipers. De aanvoerder van Go Ahead gooide vliegensvlug in, vond Willum Thor Willumsson die vanuit de draai de bal onbedaarlijk hard in Vitesse-doel ramde.

Met de voorsprong liet Go Ahead de bal na rust aan Vitesse, dat met de ingevallen Mathijs Tielemans meteen meer aan voetballen toe kwam. Toch kwam de thuisploeg heel goedkoop aan de 2-0. Room in de fout Doelman Room wilde een terugspeelbal van Isimat-Mirin doorspelen, maar speelde de bal pardoes in de voeten van Oliver Edvardsen die de bal simpel in het lege doel schoof. De schuldbewuste Room kon wel in de blubber zakken, maar moest in plaats daarvan zijn ploeggenoten onder ogen komen in de kleedkamer omdat er verschillende vreugdebekertjes op het veld werden gegooid.