Verhoeven wint kleurloos gevecht van Osaro en verdedigt wereldtitel voor elfde keer

Voor de elfde keer in zijn carrière heeft kickbokser Rico Verhoeven met succes zijn titel in het zwaargewicht bij Glory verdedigd. In een vol Gelredome won hij in een weinig verheffend gevecht op punten van tegenstander Tariq Osaro. De 34-jarige Verhoeven is al bijna tien jaar kampioen bij Glory, dat uitgegroeid is tot de grootste kickboksbond ter wereld. Door een zware knieblessure en omdat hij zijn acteercarrière tijdelijk voorrang gaf, was het al ruim twee jaar geleden dat Verhoeven voor het laatst bij Glory had gevochten. Osaro (28) kroonde zich in mei bij afwezigheid van Verhoeven tot interim-kampioen door de Kroaat Antonio Plazibat te verslaan. Osaro won in totaal vier partijen op rij en kreeg een zilveren kampioensriem. Zaterdagavond namen de kampioen en de interim-kampioen het tegen elkaar op om de onbetwiste titel.

De Amersfoorter Osaro, die als kickbokser voor Nigeria uitkomt, begon uiterst kalm aan het gevecht en liet zich niet uitlokken door de vele schijnbewegingen van Verhoeven. Het leverde een rustige openingsronde op waarin beide vechters geen gaatje wisten te vinden om de ander pijn te doen. Verhoeven, die een gedreven indruk maakte, sloeg in de tweede ronde voor het eerst flink toe. De wereldkampioen raakte Osaro met een harde rechtse op de neus en schampte even later met een hoge trap het hoofd van zijn tegenstander. Osaro slaat even terug De eerste drie rondes, waarin het publiek middels gefluit en boegeroep liet weten niet blij te zijn met het afwachtende wedstrijdverloop, gingen allemaal op punten naar de regerend wereldkampioen, die nauwelijks een klap hoefde te incasseren. Dat was in de vierde ronde wel anders. Osaro begon fel en raakte Verhoeven tweemaal flink met zijn linker. Verhoeven herstelde zich en wist ook deze ronde op punten te pakken.

In de vijfde en laatste ronde trok Verhoeven het initiatief weer naar zich toe en kickbokste hij zonder al te veel problemen de partij uit. Er ontstond nog wat irritatie tussen de zwaargewichten, nadat Osaro zijn tegenstander tegen de touwen duwde, terwijl de scheidsrechter de twee uit elkaar probeerde te halen. Maar ook daarmee wist hij Verhoeven niet uit de tent te lokken. Tekentafel "Tien maanden geleden wist ik niet of ik ooit weer zou kunnen vechten", zei Verhoeven na afloop in de ring, doelend op zijn ernstige knieblessure. "Het herstel was zwaar, maar ik heb mij erdoorheen geknokt en nu sta ik hier. Blijkbaar zag het er makkelijk uit, maar er is nog genoeg om aan te werken." Verhoeven weet nog niet wanneer hij weer in de ring zal verschijnen, maar zal zijn kampioensriem zeker ook voor een twaalfde keer gaan verdedigen. "We gaan nu eerst terug naar de tekentafel, want het kan nog veel beter. En daarna zien we wel wie mijn volgende tegenstander wordt, dat bepaalt Glory. Ik vecht tegen iedereen." Een nieuw gevecht met Osaro is niet uitgesloten. "Tariq is een vechter van de nieuwe generatie. Hij heeft het goed gedaan en zal van deze avond hebben geleerd. Ik denk dat we in de toekomst nog wel eens tegen elkaar zullen staan." Onlangs maakten we een sportexplainer over de wereldtitel van Verhoeven. Bekijk deze hieronder.