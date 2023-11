VS en Arabische landen niet eens over wapenstilstand Gaza

Gesprekken tussen de Verenigde Staten en Arabische landen over de oorlog tussen Hamas en Israël hebben niet direct tot een resultaat geleid. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken was vandaag in Jordanië in gesprek met leiders uit verschillende Arabische landen. Ze zijn het niet eens geworden over de noodzaak van een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Gazastrook.

Volgens Blinken geeft een staakt-het-vuren in de oorlog Hamas de mogelijkheid om zich te hergroeperen en een nieuwe aanval uit te voeren. Wel wil hij humanitaire gevechtspauzes instellen, die minder ver gaan dan een staakt-het-vuren. Die kunnen volgens hem een belangrijk middel zijn om burgers te beschermen, hulp Gaza in te krijgen en buitenlanders het gebied uit te krijgen.

Israël moet volgens Blinken wel elke mogelijke maatregel treffen om burgerslachtoffers te voorkomen, maar het land zou de mogelijkheid moeten hebben om Hamas te verslaan.

Onder meer de Egyptische minister Shoukry van Buitenlandse Zaken wil een onmiddellijke wapenstilstand, zonder voorwaarden. Zijn Jordaanse ambtgenoot Ayman Safadi riep Blinken op "om deze waanzin te stoppen". Volgens hem bestaat de angst in Arabische landen dat "de hele regio in een zee van haat zal zinken die de komende generaties zal tekenen".

Oproep voor dagelijkse pauze

Functionarissen uit Egypte zeggen dat zij en Qatar hebben voorgesteld om dagelijks een humanitaire pauze van tussen de zes en twaalf uur in te stellen om hulp in het gebied te krijgen en slachtoffers te evacueren. Zij vragen Israël daarnaast om een aantal vrouwen en oudere gevangenen vrij te laten in ruil voor gijzelaars van Hamas. Israël lijkt daar niet voor open te staan.

De landen in het Midden-Oosten hebben tot nu toe een essentiële rol gespeeld bij het voorkomen van een uitbreiding van het conflict tussen Israël en Hamas, zei Blinken. De VS en Arabische landen zijn het er volgens Blinken over eens dat Gaza niet onder controle van Hamas kan blijven. Hij zou met de landen hebben gesproken over de weg naar een tweestatenoplossing.

De Verenigde Staten zijn de belangrijkste bondgenoot van Israël. Gisteren was Blinken voor de derde keer sinds het uitbreken van de oorlog in Israël voor topoverleg. Na afloop van het oevrleg met Blinken zei premier Netanyahu dat hij geen staakt-het-vuren wil voordat alle gijzelaars zijn vrijgelaten.

Verder maakt de VS zich grote zorgen over extreem geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever. Het geweld is volgens Blinken erger geworden sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas.

De volgende stop in de diplomatieke tour van Blinken is Turkije. Daar zal hij eveneens spreken over het belang van het beschermen van burgers in het oorlogsgebied, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Turkse president Erdogan heeft Israël opgeroepen om te stoppen met aanvallen in Gaza. Erdogan ziet premier Netanyahu niet meer als gesprekspartner maar wil wel in contact blijven met Israël over Gaza.