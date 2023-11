Bewapende man op terrein luchthaven Hamburg, vliegverkeer stilgelegd

De luchthaven van Hamburg is dicht vanwege een bewapende man die met zijn auto het terrein op is gereden. Hij brak rond 20.00 uur met zijn voertuig door een hek en reed het platform van de luchthaven op, zegt een woordvoerder van de Duitse politie tegen persbureau DPA.

De man zou al twee keer in de lucht hebben geschoten. In zijn auto zouden twee kinderen zitten. Volgens persbureau DPA had de vrouw van de man de politie eerder geïnformeerd over een mogelijke kindontvoering.

Alle vluchten op de luchthaven van de Noord-Duitse stad zijn voorlopig geschrapt. Er zouden geen vluchten meer vertrekken vanavond, maar wel zouden er nog zo'n twintig vluchten landen in Hamburg. De meeste vluchten zijn uitgeweken naar andere luchthavens, onder meer naar Hannover. Op het luchthaventerrein is veel politie aanwezig.