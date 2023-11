Dumfries en De Vrij blijven met Inter aan kop na zege bij Atalanta

Internazionale heeft het lastige uitduel met Atalanta in Italië gewonnen. De koploper kwam met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in Bergamo zelden in de problemen en versloeg de nummer vijf met 2-1.

Beide teams waren aanvallend lange tijd machteloos, maar Inter scoorde wel. Kort voor rust speelde Matteo Darmian de bal te ver voor zich uit, maar doelman Juan Musso kwam als een dolle zijn doel uit, torpedeerde hem en Hakan Çalhanoglu benutte de penalty.

Kort na rust krulde Lautaro Martínez prachtig de 0-2 binnen en leek de klus geklaard. Gianluca Scamacca maakte het weer spannend met een intikker na goed werk van Ademola Lookman. Scamacca rook in de slotfase ook aan de 2-2, maar Inter-keeper Yann Sommer keerde diens schot, waarna invaller Hateboer nog naast kopte.

Koopmeiners en De Roon in spotlights

Bij Atalanta stonden aanvoerder Marten de Roon en Teun Koopmeiners in de basis. Beiden stonden afgelopen week in de schijnwerpers. De Roon speelde tegen Empoli (0-3 winst) zijn 250ste wedstrijd in de Serie A voor Atalanta en werd de eerste buitenlandse speler die die mijlpaal bereikte voor de club uit Bergamo.