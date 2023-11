Djokovic richt zich op tegen Roeblev en treft Dimitrov in mastersfinale van Parijs

Novak Djokovic (1) en Grigor Dimitrov (17) spelen bij het masterstoernooi in Parijs de finale. Djokovic wees Andrej Roeblev (3) met 5-7, 7-6 (3), 7-5 terug en Dimitrov wurmde zich met 6-3, 6-7 (1) en 7-6 (3) langs Stefanos Tsitsipas.

Zesvoudig winnaar Djokovic oogde na de zware driesetter tegen Holger Rune vermoeid en bleef alleen door zijn sterke services en returns lang in de buurt van de Rus. Roeblev, die vooral indruk maakte met zijn venijnige forehands, leek op weg naar zijn tweede zege in zes onderlinge duels.

Maar hij verloor de tweede set na een paar magistrale passeerslagen van Djokovic in de tiebreak. De Serviër liet zich daarna even behandelen aan een pijnlijke rug en drukte door in de beslissende derde set.

Tsitsipas dwingt derde set af

Dimitrov had tweeënhalf uur nodig om zich van de Griek te ontdoen. Dimitrovs optreden was zo overtuigend dat de tiebreak in de tweede set nog slechts een formaliteit leek. Tsitsipas ging daarin echter vol voor elke bal, een gok die goed uitpakte.