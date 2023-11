Feyenoord worstelt maar komt ondanks gemiste panenka boven in Waalwijk

Feyenoord heeft in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk met de nodige moeite drie punten gepakt. De regerend kampioen won na een 1-0 achterstand met 2-1 in Waalwijk. Door een rode kaart voor Shawn Adewoye speelde de thuisploeg de hele tweede helft met tien man.

Na de pijnlijke, eerste nederlaag van het seizoen vorige week tegen FC Twente (2-1) was het zaak voor Feyenoord om weer de winnende draad op te pakken en het goede gevoel terug te krijgen. Dat lukte aanvankelijk niet.

Santiago Gimenez schoot al in de eerste minuut naast en deed dat een kwartier later opnieuw. Een voorbode voor zijn avond. Dure missers bovendien. RKC scoorde wel. Denilho Cleonise liet vanaf eigen helft Dávid Hancko zijn hielen liet en schoot daarna door de benen van de Slowaakse verdediger in de korte hoek raak,

Missers Gimenez

Coach Arne Slot wreef zorgelijk met de handen in zijn gezicht en riep Quinten Timber naar zich toe. Het was diezelfde Timber die daarop voor de 1-1 tekende. De middenvelder draaide weg en schoot de bal met links via de paal binnen.