Veelvraat Verstappen snelt ook naar zege in Braziliaanse sprintrace

Max Verstappen heeft de zesde en laatste sprintrace van het Formule 1-seizoen op zijn naam geschreven. Op het circuit van Interlagos in Sao Paulo was de Nederlander als tweede gestart, maar na een inhaalactie op Lando Norris (McLaren) in de eerste bocht stond hij de leiding niet meer af.

Het was de vierde zege van Verstappen in een sprintrace dit seizoen. Dankzij zijn zege mag de Red Bull-coureur acht WK-punten bijschrijven.

Norris, die vanaf poleposition was vertrokken, eindigde als twee, voor Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez. Zondag om 18.00 uur staat de hoofdrace van de Grand Prix van Sao Paulo op het programma. Dan start Verstappen als eerste.