Kroatische minister zegt sorry na 'ongemakkelijke kus' op EU-top

De Kroatische minister van Buitenlandse Zaken Radman heeft zijn excuses aangeboden na een poging om zijn Duitse collega-minister Baerbock te kussen. Dat gebeurde donderdag tijdens een bijeenkomst van de EU-ministers in Berlijn.

Op videobeelden is te zien dat Radman de hand schudt van Baerbock en zich vervolgens naar voren buigt om haar te kussen. Zij draait snel haar hoofd weg. Of het de bedoeling was om Baerbock op de mond te kussen, is onduidelijk.

Na het voorval kwam Radman onder vuur te liggen in eigen land. "Vrouwen zonder toestemming kussen is ook geweld, toch?", reageerde oud-premier Jadranka Kosor, die tussen 2009 en 2011 aan de macht was. De Kroatische vrouwenrechtenactivist Rada Boríc noemde de gebeurtenis "zeer ongepast".

