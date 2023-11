In de ouderenzorg moeten 'scherpe keuzes' worden gemaakt

Daarmee bedoelt de organisatie dat er minder zorg beschikbaar zal zijn in de toekomst en dat mensen meer zelf zullen moeten doen en bijdragen. Ook van familieleden en de omgeving zal meer gevraagd worden in de toekomst.

Brancheorganisatie Actiz constateert dat politieke partijen geen scherpe keuzes maken in hun verkiezingsprogramma's. "Er zijn namelijk te veel mensen die al dan niet terechte verwachtingen van de zorg hebben, die niet meer kunnen worden waargemaakt zoals we dat voorheen gewend waren. Dit vraagt reële politieke oplossingen", schreef voorzitter Anneke Westerlaken eerder deze week.

De ouderenzorg is met ruim 18 miljard euro per jaar een grote uitgavenpost voor de overheid. De kosten, vergrijzing en personeelstekorten nemen alleen maar toe de komende jaren. Hoe bereiden politieke partijen Nederland daarop voor?

Actiz is niet de enige organisatie die dit probleem urgent vindt, het ene na het andere rapport waarschuwt voor de gevolgen van de vergrijzing. Zo concludeerden ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid in een advies dat niets doen geen optie is.

De uitgaven zijn een probleem, die stijgen in prognoses naar 36 miljard in 2040. Maar net zo urgent: de vraag naar zorg neemt toe terwijl het aanbod niet toeneemt. Zo zal het aantal 80-plussers in 2040 bijna verdubbelen, dus zijn er meer zorgverleners nodig. Maar tegelijkertijd wordt de arbeidsmarkt juist krapper en zijn er in de toekomst steeds minder potentiële mantelzorgers per oudere.

Ondersteuning voor mantelzorgers

De politieke partijen hebben in hun programma's wel degelijk aandacht voor de ouderenzorg. Zo wordt er veel geschreven over mantelzorgers. Bijna alle partijen willen iets doen om mantelzorgers te ondersteunen. ChristenUnie constateert dat iedereen vroeg of laat te maken krijgt met mantelzorg, daarom moet er meer ruimte komen, zegt lijsttrekker Mirjam Bikker.