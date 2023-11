Assistkoning Doku evenaart Bergkamp en leidt City naar winst

Manchester City heeft met een eclatante 6-1 overwinning op Bournemouth in ieder geval voor even de koppositie in de Premier League ingenomen. Man van de wedstrijd was de Belg Jéremy Doku, die één keer scoorde en vier keer de aangever was.

Daarmee evenaarde de Belg het gedeelde record van vier assists in één Premier League-wedstrijd van Dennis Bergkamp Paul Pogba, Harry Kane, Santi Cazorla, Emmanuel Adebayor, Cesc Fàbregas en José Antonio Reyes,

Het was de negende zege van het seizoen voor de regerend kampioen. Om 18.30 uur gaat nummer drie Arsenal op bezoek bij Newcastle United, nummer vier Liverpool treft zondag Luton Town en Tottenham Hotspur kan maandag thuis tegen Chelsea de koppositie heroveren.