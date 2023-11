Arsenal lijdt eerste nederlaag, Doku evenaart Bergkamp en leidt City naar winst

Arsenal is in de Premier League tegen zijn eerste nederlaag aangelopen. De Gunners verloren in een onvriendelijk duel met 1-0 bij Newcastle United. Manchester City boekte een eclatante 6-1 overwinning op Bournemouth en nam in ieder geval voor even de koppositie in de Premier League in.

Het was de negende zege van het seizoen voor de regerend kampioen. Nummer vier Liverpool treft zondag Luton Town en Tottenham Hotspur kan maandag thuis tegen Chelsea de koppositie heroveren.