PSV heeft geen kind aan tien Heraclieden en blijft foutloos in eredivisie: 6-0

PSV heeft ook zijn elfde eredivisieduel in winst omgezet. In Almelo hoefde de koploper in de eredivisie niet eens zijn beste spel te laten zien voor een klinkende overwinning: 6-0. In het duel tussen de meest scorende ploeg (PSV, 35 treffers) en de ploeg met de meeste tegendoelpunten (Heracles, 22 treffers) lag de balans op voorhand al bij de Eindhovenaren. Toen Heracles-aanvoerder Justin Hoogma na twintig minuten al een strafschop veroorzaakte en met rood van het veld moest, was de spanning helemaal verdwenen.

Goed huwelijk Voor PSV-trainer Peter Bosz was het zijn 300ste wedstrijd in de eredivisie, 136 daarvan waren als coach van Heracles. En dat was niet de enige bijzonderheid voor de Apeldoorner deze wedstrijd. Heracles-coach John Lammers en speelden samen bij RKC Waalwijk en in Zuid-Frankrijk bij Toulon en hielden daar een hechte vriendschap aan over. Later zouden ze samen op de bank zitten bij AGOVV, De Graafschap, Vitesse en Feyenoord.

Deze week werd Heracles op ontluisterende wijze uit de KNVB-beker geknikkerd door HHC Hardenberg. Na die blamage offerde Lammers onder anderen oud-PSV'er Jetro Willems. Aan PSV-kant ging het vooral over Joey Veerman, die vrijdag door zijn trainer tegenover de verzamelde pers op scherp werd gezet vanwege zijn soms wat laconieke verdedigende werk en zijn trage omschakeling. Tegen Heracles was Veerman weer in vorm en strooide met passjes en gevaarlijke voorzetten.

De eerste echt grote kans was voor Luuk de Jong, maar die stuitte op Heracles-doelman Michael Brouwer. Even later was het wel raak. Guus Til - die de voorkeur kreeg boven Tillman - leek in eerste instantie een grote kans bij de eerste paal te missen. Uit de videobeelden bleek echter waarom: Justin Hoogma probeerde met een ultieme tackle Til van scoren te houden, maar in plaats van de bal te raken, plantte de aanvoerder zijn noppen op de enkel van de PSV-middenvelder.

Op basis van de beelden kon arbiter Joey Kooij dan ook niet anders dan een strafschop geven én bovendien Hoogma met rood van het veld te sturen. Luuk de Jong benutte de strafschop feilloos, maakte zo zijn negende van het seizoen, en zette PSV op 1-0.

Schouten scoort Heracles moest met een man minder zeventig minuten verder en offerde spits Mario Engels om de balans achterin te herstellen. De balans in de wedstrijd was vanaf dat moment helemaal zoek. PSV kon doen wat het wilde en ging rustig op zoek naar meer doelpunten. Nadat De Jong een scherp aangesneden vrije trap van Veerman tegen de paal had geschampt duurde het toch een tijd voor de volgende grote kans te noteren viel. Die kwamen kort voor rust: De Jong zag een inzet gestopt worden door Brouwer, Veerman knalde uit de rebound hard in het gezicht van Navajo Bakboord en even later kopte Til een voorzet tegen de lat.

Uiteindelijk was het Jerdy Schouten, die het enorme overwicht voor rust in de score uitdrukte. De controleur werd in de diepte gestuurd door Jordan Teze en rondde bekwaam af. Voor Schouten was het de eerste in dienst van PSV en pas zijn vierde op het hoogste niveau (een voor Excelsior, twee voor Bologna).

Oog op Lens Voor Schouten bleef het bij dat hoogtepunt, want na rust werd hij vervangen door Ismail Saibari. Uit voorzorg waarschijnlijk, met het oog op de belangrijke Champions League-ontmoeting met Lens in Eindhoven aanstaande woensdag. Binnen een minuut liep Saibari een vervelende blessure op toen hij onbedoeld in het oog geraakt werd door een andere invaller Sem Scheperman. Saibari kon niet verder en werd op zijn beurt vervangen door Tillman.

Na een uur kreeg het sparen van sleutelspelers meer gestalte bij PSV: De Jong en Sergiño Dest mochten naar de kant, Ricardo Pepi en Patrick van Aanholt kwamen er voor hen in. Score loopt op PSV had op dat moment al een veel grotere voorsprong moeten hebben, maar uitgelezen kansen - vaak na een fijne pass van Veerman - waren niet besteed aan onder anderen Bakayoko, Hirving Lozano en Til. De laatste raakte de buitenkant van de paal en even later had Lozano pech. Zijn schot was al de vierde poging van PSV die op het aluminium eindigde. De 3-0 kon niet uitblijven en kwam er ook via Tillman, die een voorzet van Veerman - inmiddels aanvoerder - met de voet verlengde. Een keer deed Heracles iets terug, toen Scheperman vanaf de rand van de zestien vrij mocht uithalen maar zijn schot naast zag gaan. Aan de andere kant had verdediger Ramalho minder moeite: de Braziliaan knalde een teruggelegde bal van Pepi gedecideerd in het doel: 4-0.

