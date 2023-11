Hertzberger is topscorer aller tijden met 347 doelpunten in hockey hoofdklasse

De hoofdklasse heeft een nieuwe hockeytopscorer aller tijden: Jeroen Hertzberger van Rotterdam maakte in het duel met HDM zijn 346ste en 347ste competitietreffer en brak zo het record van Roderick Weusthof.

In het thuisduel met laagvlieger HDM waren alle ogen gericht op de 37-jarige Hertzberger. Vorige week maakte hij tegen Oranje-Rood twee doelpunten, waardoor het record tegen de Haagse ploeg binnen handbereik lag.

In het eerste kwart was het al raak: de ervaren centrumspits benutte een strafbal die hij zelf na een strafcorner geforceerd had en zette zo de 2-0 op de borden.

Op de valreep

Om het doelpuntenrecord van Weusthof ook te verbeteren, moest Hertzberger nog een keer scoren. Dat lukte op de valreep: een paar seconden voor tijd tikte hij een voorzet van Steijn van Heijningen binnen.

Rotterdam won uiteindelijk met 4-0 van HDM.

Rijtje vol grootheden

Hertzberger staat nu bovenaan een imposant rijtje hockeygrootheden, waar vooral veel strafcornerspecialisten in staan.

Dat Hertzberger en Weusthof erbovenuit steken, heeft ermee te maken dat zij behalve strafcornerspecialist ook centrumspits waren/zijn bij hun clubs. Teun de Nooijer is de enige op de lijst die niet over een strafcorner beschikte.