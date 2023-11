Koploper Leverkusen heeft het moeilijk met Hoffenheim, maar wint wel

Dankzij de zege heeft Leverkusen nu vijf punten meer dan nummer twee Bayern München. De ploeg van Matthijs de Ligt, die afgelopen week geblesseerd uitviel in het bekerdebacle tegen FC Saarbrücken, speelt later vandaag de Duitse Klassieker tegen Borussia Dortmund, dat op een gedeelde derde plek staat.

Leipzig pijnlijk onderuit tegen Mainz

RB Leipzig liep in de strijd om de bovenste plekken averij op door met 2-0 te verliezen van laagvlieger FSV Mainz, dat zo zijn eerste zege van het seizoen boekte. Bij Mainz werd afgelopen week trainer Bo Svensson de laan uitgestuurd door tegenvallende resultaten en dat had meteen het gewenste effect.

Met Sepp van den Berg in de basis hield de thuisploeg tegenstander RB Leipzig sterk van zich af in de eerste helft. Leipzig, waar Xavi Simons ook in de basis begon, werd amper gevaarlijk en na rust werd er weinig gevaar gesticht. Een kwartier voor tijd leidde een mislukte pass van Timo Werner een counter in van Mainz, die door Jae-Sung Lee werd afgerond.

Vier minuten later tekende Leandro Barreiro voor de bevrijdende 2-0 voor Mainz.