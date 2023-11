Getergd Bayern walst over Dortmund heen in der Klassiker, weer hattrick Kane

Bayern München heeft zich op niet mis te verstane wijze hersteld van de midweekse bekerblamage tegen FC Saarbrücken. In het hol van de leeuw won Bayern met 4-0 van aartsrivaal Borussia Dortmund. De Duitse topper is altijd beladen en na de dramatische ontknoping van het afgelopen seizoen misschien nog wel meer. Borussia Dortmund had de eerste landstitel sinds 2012 namelijk voor het grijpen, maar een onverwachte nederlaag in eigen stadion op de laatste speeldag dompelde Dortmund in tranen. Helemaal omdat de titel zo voor de elfde keer op rij naar Beieren ging. Bliksemstart Voorafgaand aan de 134ste 'Klassiker' had Bayern-coach Thomas Tuchel vooral defensieve kopzorgen. Matthijs de Ligt viel namelijk geblesseerd uit in het bekerdebacle tegen de derdeklasser en daarmee werd de spoeling wel erg dun centraal achterin. Eerste keus Dayot Upamecano bleek echter op tijd fit en de Fransman bewees na vier minuten al zijn waarde door de 1-0 binnen te koppen. Binnen tien minuten stond het al 2-0 via Harry Kane. Vorige week kreeg Kane de handen op elkaar met een fenomenale treffer vanaf eigen helft, dit keer tikte hij de bal van dichtbij in het doel.

Kansenfestival Bij Bayern was geen greintje twijfel te bespeuren in de eerste helft, waarin het de kansen aaneenreeg. Dortmund stelde daar niet veel tegenover, al kreeg de bedrijvige Donyell Malen in blessuretijd wel een uitgelezen kans op de aansluitingstreffer. De Oranje-international mikte echter net te hoog. Na rust was de wedstrijd meer in evenwicht. Dortmund speelde richting de vermaarde Gelbe Wand, waar 25.000 van de fanatiekste supporters hun ploeg zonder aarzeling bleef aanvuren. En dat leverde ook de nodige kansen op. In de tegenstoot bleef Bayern echter ongrijpbaar en dat resulteerde in de slotfase ook nog in de 3-0. Eerst stelde Kane Leroy Sané in staat om te scoren, maar die treffer werd geannuleerd vanwege buitenspel. Vlak daarna was het alsnog raak, toen Kingsley Coman Kane in staat stelde om zijn tweede van de avond aan te tekenen.

In blessuretijd voltooide Kane ook nog zijn hattrick, bracht de eindstand daarmee op 4-0 en schaarde zich en passant in een bijzonder rijtje: hij is na Lothar Emmerich, Gerd Müller, Robert Lewandowski (beiden twee keer) en onze landgenoot Roy Makaay pas de vijfde speler die dat voor elkaar kreeg in Der Klassiker. Het was al de 15de treffer van de Engelsman in zijn eerste tien Bundesliga-duels, iets dat nog nooit vertoond is.

Leverkusen blijft koploper Een zege in Der Klassiker levert veel prestige, maar ook slechts drie punten op en dat betekent dat Bayern München nog altijd in de achtervolging is op koploper Bayer Leverkusen. Die ploeg boekte eerder op de middag zijn negende zege van het seizoen. Op bezoek bij Hoffenheim werd het 3-2. Na een fraaie combinatie met Victor Boniface opende Florian Wirtz na negen minuten de score met een inzet van dichtbij. Vlak voor de rust leek de formatie van de Spaanse coach Xabi Alonso de punten in de tas te hebben, na een mooie knal van de inlopende Álex Grimaldo, die zo voor de 0-2 tekende. Hoffenheim kwam na rust echter uit het niets langszij. Eerst strafte Anton Stach een slechte pass van doelman Lukas Hradecky af, waarna Wout Weghorst twee minuten later een rebound binnentikte.

De bezoekers lieten zich niet van de wijs brengen, bleven jagen en zagen Grimaldo twintig minuten voor tijd de 2-3 maken. Door de zege blijft Leverkusen koploper, met twee punten meer dan Bayern München.