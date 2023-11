Dodental aardbeving Nepal loopt op, reddingswerk moeilijk door aardverschuivingen

Het reddingswerk na de aardbeving gisteren in het noordwesten van Nepal is op gang gekomen. Het is voor reddingswerkers lastig om in het aardbevingsgebied te komen. Veel van de getroffen dorpen liggen in de bergen en zijn alleen te voet te bereiken. Wegen zijn door aardverschuivingen moeilijk begaanbaar. Het leger is ingezet om de wegen zoveel mogelijk vrij te maken.

Ondertussen gaat het zoeken naar overlevenden verder. Op beelden van een lokale nieuwszender is te zien dat lichamen onder het puin vandaan gehaald worden en dat gewonden worden uitgegraven en weggedragen.

Veel mensen lagen al in bed toen de beving, met een kracht van 6,4, rond middernacht plaatselijke tijd gebeurde, aldus het seismologisch instituut van Nepal.

Seismologen uit de VS hadden een kracht van 5.6 gemeten. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer van de hoofdstad Kathmandu in de stad Jajarkot. In die stad kwamen zeker 105 mensen om, in het naburige Rukum 52. Ruim 180 mensen zijn gewond geraakt.

Tot in India te voelen

Vrij snel na de beving werd met helikopters geprobeerd de getroffen plekken te bereiken om slachtoffers medische hulp te geven. Premier Pushpa Kamal Dahal vloog met een team van artsen mee.

Nepal heeft vaker te kampen met zware aardbevingen. In 2015 kwamen zo'n 9000 mensen om bij een beving met een kracht van 7,8.

De beving van gisteren was tot in de Indiase hoofdstad New Delhi te voelen, zo'n 500 kilometer ten westen van Jajarkot. Premier Modi van India heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers in buurland Nepal.