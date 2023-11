Norris verslaat Verstappen in kwalificatie voor sprintrace in Brazilië

Lando Norris heeft de poleposition voor de sprintrace in Brazilië veroverd. De Engelsman was in de zogenoemde 'sprint shoot-out' nipt sneller dan Max Verstappen, die de tweede tijd noteerde. De sprintrace op het circuit van Interlagos wordt vanavond om 19.30 uur Nederlandse tijd verreden.

Ongelukkig contact In het eerste deel van de shoot-out kwamen de favorieten niet in de problemen. Max Verstappen en Sergio Pérez hadden wel een klein misverstand, toen de Mexicaan Verstappen inhaalde om aan zijn snelle ronde te beginnen, terwijl de Nederlander ook net wilde aanzetten. Toen alle coureurs bezig waren aan hun laatste poging kwamen Fernando Alonso en Esteban Ocon met elkaar in aanraking. Alonso liet Ocon voor omdat de Fransman een snelle ronde reed. De Fransman had een momentje waarbij hij een beetje naar rechts gleed in de snelle derde bocht. Het resultaat was een crash voor Ocon, en een lekke band voor Alonso. Lance Stroll, die zich vrijdag nog als derde kwalificeerde voor de race van zondag, viel af met de zestiende tijd.

Foto: cc47b7aa-10ff-3bff-af8e-b87a9670b83a - NOS

Alonso mocht wel door naar het tweede deel, maar zijn auto had te veel schade om nog in actie te komen. Daniel Ricciardo, die vrijdag een matige kwalificatie kende met de zeventiende tijd, plaatste zich knap voor de derde sessie van de shoot-out. In een sprintweekend worden sowieso minder data verzameld dan normaal omdat er maar één vrije training is. De windstoten en de wolkbreuk tijdens de kwalificatie op vrijdag zorgden er ook voor dat die tijden en gegevens weinig zeggen over de rest van het weekend. Het zorgt voor meer onzekerheid dan anders bij de teams en coureurs, waardoor de rangorde qua snelheid nog niet helemaal duidelijk is richting de sprintrace.