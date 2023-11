Manchester United wint op de valreep bij Fulham, Ten Hag kan opgelucht ademhalen

Na een klein relletje ontbrak hij vanwege een blessure. De Engelse vleugelspeler was gaan feesten na de 3-0 nederlaag op zijn verjaardag tegen rivaal Manchester City, wat Ten Hag als 'onacceptabel' bestempelde. Na een excuus van Rashford was de zaak weer opgelost, aldus de Nederlandse trainer.

De druk op Erik ten Hag is een beetje verlicht na een gelukkige 1-0 overwinning op Fulham in de Premier League. Lang leken beide ploegen niet te gaan scoren, maar captain Bruno Fernandes kon de wedstrijd in de 91ste minuut beslissen.

In de eerste tien wedstrijden van het seizoen heeft United nog maar elf keer het net gevonden en Fulham slechts acht maal. Beide ploegen kwamen dan ook niet tot uitgespeelde kansen. De wedstrijd werd getekend door mislukte aanvallen en wilde doelpogingen. De afgekeurde goal was het enige schot op doel in de eerste helft.

Langzaam op gang

Ook de tweede helft kwam wat langzaam op gang. In de 60ste minuut schoot Harry Wilson gevaarlijk van afstand op het doel van United, maar André Onana kon de bal wegwerken. Uit de daaropvolgende corner konden de Londenaren weer een schot op doel lossen, maar de Kameroense keeper kwam weer met een knap antwoord.

Fulham zette eindelijk wat meer druk op de verdediging van United en was vooral dreigend met hoekschoppen. Manchester United mocht van geluk spreken dat de thuisploeg niet zorgvuldiger omging met de kansen.

Het tempo ging weer omlaag en het leek er niet op alsof er nog goals zouden gaan vallen. Fernandes schoot uit een vrij trap van twintig meter nog op het doel en de ingevallen Anthony Martial probeerde met een halve omhaal te scoren.

Beslissing valt in het slot

Fulham kreeg in het slot nog een vrije trap op een gevaarlijke plek, maar weer schoot Wilson hoog over. In blessuretijd viel de goal alsnog: Fernandes kwam na een rommelige aanval aan de bal, hij kapte zichzelf knap vrij en schoot via keeper Bernd Leno binnen.

Het leidde tot grote ontlading bij de ploeg uit Manchester. Ten Hag heeft in ieder geval weer even wat ademruimte.