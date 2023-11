Bondscoach Voss-Tecklenburg keert niet meer terug bij Duitse voetbalsters

"De ploeg heeft een nieuw begin nodig op het gebied van sportief leiderschap", luidt de verklaring van de bond. Onder Voss-Tecklenburg strandden de Duitse vrouwen het afgelopen WK in Australië en Nieuw-Zeeland al in de groepsfase. Dat was nog nooit eerder gebeurd. De bondscoach meldde zich daarna ziek.

Wat spanningen veroorzaakte, was dat Voss-Tecklenburg tijdens een vakantie buiten het voetbal openbare lezingen gaf in plaats van het WK te analyseren.

"Het roept bij mij natuurlijk een paar vraagtekens op. Ik had zeker iets anders gewild. Dat je zegt: oké, laten we eerst duidelijk maken wat er op het WK is gebeurd", zei middenvelder Lena Oberdorf daarover.

Succes van korte duur

Voss-Tecklenburg werd in 2018 bondscoach van Duitsland over als opvolger van Horst Hrubesch, destijds interim-coach. Op het WK 2019 in Frankrijk verloor het Duitse team in de kwartfinales van Zweden en daardoor miste het deelname aan de Olympische Spelen. Op het EK van vorig jaar haalde het team de finale, waarin met 1-2 werd verloren van gastland Engeland.

Ondanks het verlies was de hoop terug. Tot het dramatische WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Voordat ze werden uitgeschakeld in de groepsfase stond Duitsland nog op de nummer twee van de FIFA-ranglijst. Inmiddels staat het land zesde, een plek boven Nederland.